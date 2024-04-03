16 milyon emekliye müjde: Büyük indirim yolda... 16 milyon emekliye müjdeli haber Ulaştırma Bakanlığı’ndan geldi. Artık o ulaşımda yüzde 10 indirim uygulanacak. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından, müjdeli haber de geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 16 milyon emeklinin yüzünü güldürecek haberi duyurdu.

Türkiye'nin her köşesinde yaşayan emekliler artık trenlerde keyifli bir yolculuk yapmanın tadını çıkaracaklar.

Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı tren indirimleri başladı ve emekliler için herhangi bir belge ibraz etme zorunluluğu olmadan geçerli olacak.

Bu güzel adım, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi farklı emeklilik statülerine sahip olanları da kapsıyor.

Ulaşımda yüzde 10 indirim

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ü "emekliler yılı" ilan ettiği duyurusunu hatırlatarak, emeklilerin hayat kalitesini artırmak için önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Bu kapsamda, hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde emeklilere yönelik yüzde 10 indirim uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Ek seferler yapılacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, bayram tatili süresince artan yolcu talebine cevap verebilmek adına önemli adımlar atıldı.

Bayram tatili boyunca ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artırılacak.