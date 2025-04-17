16 Nisan reyting sonuçları: Eşref Rüya mı, Sahipsizler mi? İşte zirvenin sahibi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

16 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Sahipsizler dizisi zirvede yer alırken, Eşref Rüya ikinci sıraya yerleşti. AB ve ABC gruplarında ise Eşref Rüya dizisi zirveyi kaptı.