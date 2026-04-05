AÖF sonuç ekranı 2026: 2. dönem vize sonuçları açıklandı mı

AÖF 2025-2026 Bahar Yarıyılı ara sınavları, 4 - 5 Nisan 2026 tarihlerinde uygulandı.

Cumartesi - Pazar günleri sabah ve öğleden sonra 2 oturum halinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları saat 09.30 ve 14.00'da başladı.

Sınavı bitiren öğrencilerin ilk merak konusu ise sonuç tarihleri oldu.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yerini aldı.

Bu kapsamda, "AÖF 2. dönem vize sonuçları açıklandı mı", "AÖF bahar dönemi vize sonuç sorgulama", "AÖF sınav sonuçları" başlıklarını yanıtladık.

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SONUÇLARI 2026

AÖF vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları genellikle 10-15 gün içerisinde erişime açılıyor.

Tahminen AÖF Bahar dönemi vize sonuçlarının 15 Nisan itibariyle açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.