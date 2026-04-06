Nisan yağmuru ne zaman toplanır: İşte faydaları

Anadolu’da kuşaktan kuşağa aktarılan nisan yağmuru geleneği, baharın gelişiyle birlikte yeniden canlandı.

Bereketin ve yenilenmenin simgesi olarak görülen bu yağmurlar hakkında araştırmalar hız kazandı.

Doğanın canlandığı nisan ayında yağan yağmur sularını biriktiren vatandaşlar, bu suların hem sağlık hem de günlük yaşam açısından faydalı olduğuna inanıyor.

Peki, nisan yağmurları ne zaman toplanır ve ne işe yarıyor?

NİSAN YAĞMURU NE ZAMAN TOPLANIR?

Halk takvimine göre nisan yağmurları, nisan ayının 14’ünden itibaren biriktirilmeye başlanıyor. Bu süreç mayıs ayının 14’üne kadar devam ediyor.

Özellikle sabah saatlerinde yağan yağmurların daha temiz olduğu düşünülüyor. Havadaki toz oranının düşük olduğu saatlerde toplanan suların daha verimli olduğuna inanılıyor.

NİSAN YAĞMURU SUYU İÇİLİR Mİ?

Geleneksel inanışa göre bu sular, doğal mineraller ve yüksek oksijen içeriği sayesinde vücuda fayda sağlıyor.

Bu yağmur sularının enerji verdiği, bağışıklık sistemini desteklediği ve cildi canlandırdığı ifade ediliyor. Ancak sağlık açısından risk oluşmaması için yağmur suyunun temiz bölgelerde toplanması ve steril kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Nisan yağmuru toplarken en önemli nokta, suyun doğrudan gökyüzünden temiz bir kaba düşmesini sağlamak oluyor. Çatıdan akan veya oluklardan geçen suların kirlenme ihtimali bulunduğu için açık alanlara geniş kaplar bırakılması öneriliyor.

Toplanan yağmur suyu yalnızca içmek için değil, yemeklerde kullanmak, bitki sulamak ve bereket getirmesi amacıyla da değerlendiriliyor.