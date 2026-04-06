6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü | İlk basın şehidi Hasan Fehmi kimdir

Basın tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul edilen 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden gazetecileri anmak için her yıl hatırlanıyor.

Bu anlamlı gün denildiğinde ise akıllara ilk gelen isimlerden biri, Osmanlı basınının öncü kalemlerinden Hasan Fehmi oluyor.

Cesur yazıları ve muhalif duruşuyla tanınan Hasan Fehmi, basın özgürlüğü uğruna yaşamını yitiren ilk gazetecilerden biri olarak tarihe geçti.

Peki, ilk basın şehidi olarak anılan Hasan Fehmi kimdir? Nasıl öldü?

İşte, 6 Nisan'ı günümüze taşıyan hikaye...

6 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü, Osmanlı döneminde gazetecilik yapan Hasan Fehmi’nin 1909 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıktı.

Fehmi Bey'in Galata Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi, basın tarihinde bir dönüm noktası oldu.

Hasan Fehmi’nin öldürülmesi, Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesinin simgelerinden biri haline geldi ve 6 Nisan tarihi, “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak anılmaya başlandı.

HASAN FEHMİ KİMDİR

1874 yılında dünyaya gelen Hasan Fehmi, Osmanlı basın tarihinde iz bırakan en önemli gazetecilerden biri olarak kabul edilir.

İstanbul’da Mülkiye Mektebi’nde eğitim aldıktan sonra, II. Abdülhamid döneminde yurt dışına gitti.

Paris’te Prens Sabahattin ve çevresiyle tanışan Hasan Fehmi, ardından Mısır’a geçerek burada fikir dünyasını geliştirdi.

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte İstanbul’a dönen Hasan Fehmi, kısa sürede basın dünyasında etkili bir isim haline geldi.

Serbesti Gazetesi’nin başyazarlığını üstlenen gazeteci, özellikle İttihat ve Terakki yönetimine yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti.

Hasan Fehmi, baskılara ve tehditlere rağmen yazılarını sürdürdü.

6 Nisan 1909 gecesi, arkadaşı Ertuğrul Şakir Bey ile birlikte Beyoğlu’ndan Sirkeci’ye dönerken Galata Köprüsü üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Ensesinden girip alnından çıkan kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganın kimliği hiçbir zaman kesin olarak tespit edilemedi ve cinayet karanlıkta kaldı.

Hasan Fehmi’nin öldürülmesi, dönemin siyasi atmosferinde büyük yankı uyandırdı. Bu olay, kısa süre sonra patlak veren 31 Mart Vakası’nın önemli tetikleyicilerinden biri olarak değerlendirildi.