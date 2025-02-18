17 Şubat reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rakiplerini devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

17 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, üç kategoride de zirvede yer aldı. Now TV’nin Kızıl Goncalar dizisi ise AB ve ABC kategorilerinde üst sıralarda yer buldu.