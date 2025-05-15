19 Mayıs'ta okullar tatil mi? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı.

19 Mayıs'ın bu yıl hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'de her yıl coşkuyla kutlanan ve resmi tatil olarak kabul edilen özel günlerden biridir.

19 Mayıs'ta resmi kurumlarda ve bankalarda işi olan vatandaşlar 19 Mayıs'ın tatil olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi.

Peki 19 Mayıs bu sene hangi günde denk geliyor? 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

19 Mayıs hangi güne denk geliyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

19 Mayıs bu sene Pazartesi gününe denk geliyor.