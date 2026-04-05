FB-BJK maçı şifresiz mi? 5 Nisan 2026 derbi yayını...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi heyecan zirveye çıktı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar ise karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor.

Özellikle yayıncı kuruluş bilgileri ve alternatif izleme yolları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte FB-BJK derbisine dair yayın detayları...

FB-BJK MAÇI HANGİ KANALDA

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbi, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini takip etmek için yayıncı kuruluş beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir.

İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir.