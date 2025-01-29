2 büyük otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor! Türkiye’de satılan o modeller de listede

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Stellantis Grubu bünyesinde yer alan Opel ve Peugeot markalarına ait araçlarda yapılan teknik bir hata nedeniyle toplamda 100 bin araç için geri çağırma çağrısı yapıldı.

Söz konusu araçlarda küresel bağlantılarda tespit edilen vidalama hatası nedeniyle dünya genelinde geri çağırmaya konu olan araçların servislere getirilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

Yaşanan teknik sorunun, direksiyonun işlevsiz hale gelmesine ve tekerleklerin yana kaymasına neden olabileceği belirtilerek Türkiye'de de satılan modellerin servis noktalarına götürülmesi gerektiği kaydedildi.

O MODELLERDE HAYATİ TEHLİKE

Peugeot'nun 2023-2024 model yıllarına ait 3008 ve 5008 modelleri, dünya genelinde 94.584 aracın geri çağrılmasına yol açtı.

Almanya'da ise bu sayının 6.810 civarında olduğu bildirildi. Geri çağrı işlemi, Almanya'daki Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) tarafından "14678R" referans numarasıyla kaydedildi.

Opel tarafında ise 2024 üretimi Grandland modelinin 6.372 aracı geri çağrıldı. Almanya'daki etkilenen araç sayısı yaklaşık 1.788 olarak açıklandı.

Opel, bu araçların henüz müşterilere teslim edilmediğini belirtti. Opel'in geri çağrısı ise KBA tarafından "14680R" referans numarasıyla kayıt altına alındı.