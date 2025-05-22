2. Lig Yükselme Play-Off 3. tur maçları o kanalda şifresiz! İşte maç programı
Haber Merkezi

TFF 1. Lig’e çıkacak takımların belirlenmesi adına oldukça büyük önem taşıyan Play-Off maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur'da ilk maçlar 22 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Altınordu - Batman Petrolspor ve Vanspor - Elazığspor eşleşmelerinin galipleri finalde karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

İşte maç programı;

22 Mayıs Perşembe

16:00 Altınordu - Batman Petrolspor (HT Spor)

20:00 Vanspor - Elazığspor (HT Spor)

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor