2. Lig Yükselme Play-Off 3. tur maçları o kanalda şifresiz! İşte maç programı

Haber Merkezi
TFF 1. Lig’e çıkacak takımların belirlenmesi adına oldukça büyük önem taşıyan Play-Off maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Nesine 2. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur'da ilk maçlar 22 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
Altınordu - Batman Petrolspor ve Vanspor - Elazığspor eşleşmelerinin galipleri finalde karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
İşte maç programı;
22 Mayıs Perşembe
16:00 Altınordu - Batman Petrolspor (HT Spor)
20:00 Vanspor - Elazığspor (HT Spor)