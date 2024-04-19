2 maç beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak! İşte 20-21 Nisan şifresiz maç programı beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı basketbol maçlarının programı açıklandı. İşte bu hafta beIN SPORTS Haber'de şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanacak iki maç beIN SPORTS Haber kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 müsabakayı şifresiz olarak yayınlayan beIN SPORTS'un, bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.

Basketbol severler bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak maçları merak etmeye başladı.

beIN SPORTS Haber'in bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Peki, beIN SPORTS'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

20 Nisan Cumartesi

18:00 Merkezefendi Belediyesi - Çağdaş Bodrum

21 Nisan Pazar

18:00 Tofaş - Pınar Karşıyaka