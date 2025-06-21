2 maç TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte, 21 Haziran şifresiz maç programı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT Spor birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
Liglerin sona ermesinin ardından futbola hasret kalan sporseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
TRT 1'in 21 Haziran 2025 Cumartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
21 Haziran Cumartesi
19:00 Inter - Urawa Red Diamonds (TRT 1)
22:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund (TRT 1)