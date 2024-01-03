2 Ocak reyting sonuçları: Survivor All Star reytingleri sildi süpürdü 2 Ocak 2023 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

2 Ocak Salı reyting sonuçları

Total'de 1. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3. sırada “Survivor All Star”ın özeti yer aldı.