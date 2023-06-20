20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 Salı Süper Loto sonuçları! 20 Haziran Salı Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Şans oyunu tutkunları bu haftanın ilk çekilişi olan 20 Haziran tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 20 Haziran çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

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