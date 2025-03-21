20 Mart reyting sonuçları: Tüm Türkiye tek yürek milli maçı izledi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

20 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşamın en çok izlenen programı Türkiye-Macaristan maçı oldu. Milli maç tüm kategorilerde zirveyi kaptı.

İkinci sırayı Hudutsuz Sevda kaptı. Üçüncü sırada ise gündüz kuşağı Esra Erol’da yer aldı.