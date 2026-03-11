GS - Liverpool rövanş maçı tarihi: İşte yapay zekaya göre Galatasaray’ın tur ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların aldığı bu kritik sonucun ardından gözler ikinci karşılaşmaya çevrilirken, yapay zeka da tur ihtimalini tahmin etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda sahasında Liverpool’u ağırlayan Galatasaray, taraftarı önünde aldığı 1-0’lık galibiyetle önemli bir avantaj yakaladı.
Mario Lemina’nın erken gelen golüyle İngiliz ekibini mağlup eden sarı-kırmızılılar, rövanş öncesi umutlarını artırdı.
Şimdi gözler deplasmanda oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Peki Liverpool – Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?
Rövanş öncesi tur ihtimallerini yapay zekaya sorduk.
LİVERPOOL - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray ile Liverpool arasındaki heyecan rövanş mücadelesiyle devam edecek.
İlk maçın ardından gözler İngiltere’de oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. İki ekip, 18 Mart 2026 Çarşamba günü Anfield Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede iki maçın toplam skoruna göre çeyrek finale yükselen takım belli olacak.
YAPAY ZEKAYA GÖRE TUR İHTİMALLERİ
Galatasaray direkt tur atlar (90 dk): %50.8
Liverpool direkt tur atlar (90 dk): %26.4
Galatasaray uzatmalarda tur atlar: %4.7
Liverpool uzatmalarda tur atlar: %7.4
Galatasaray penaltılarda tur atlar: %5.3
Liverpool penaltılarda tur atlar: %5.4
TOPLAM TUR İHTİMALİ
Galatasaray: yaklaşık %60.8
Liverpool: yaklaşık %39.2