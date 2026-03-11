Benzin ve motorinde son durum: 11 Mart Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte araç sahipleri güncel fiyatları yeniden araştırmaya başladı. İşte 11 Mart benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Son olarak benzin grubuna 80 kuruşluk zam yapıldı ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı.
Güncellemenin ardından sürücüler İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorinin litre fiyatını merak etmeye başladı.
Peki 11 Mart itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 60.11 TL
Motorin: 65.28 TL
LPG: 30.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.07 TL
Motorin: 66.39 TL
LPG: 30.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.35 TL
Motorin: 66.67 TL
LPG: 30.29 TL
Fiyatlar, şirket ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi