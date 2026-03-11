Kadir Gecesi alametleri: Rivayetlere göre belirtileri

Ramazan ayının en kıymetli zamanlarından biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir.

Müslümanlar bu mübarek geceyi yakalayabilmek için Ramazan’ın özellikle son 10 gününde ibadetlerini artırır.

Ancak Kadir Gecesi’nin kesin tarihi açıkça belirtilmediği için, bazı rivayetlerde bu gecenin anlaşılmasına yardımcı olabilecek alametlerden söz edilir.

Peki, Kadir Gecesi’nin belirtileri nelerdir ve bu mübarek gece nasıl anlaşılır? İşte İslam alimlerinin aktardığı Kadir Gecesi alametleri...

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

İslam inancına göre Kadir Gecesi Ramazan’ın son 10 gününde, özellikle de tek gecelerde (21, 23, 25, 27 veya 29. gece) aranmalıdır.

Hadis ve rivayetlere göre o gece; gökyüzü açık, sakin, ne sıcak ne de soğuk olur, bulut veya rüzgar görülmez.

En belirgin özelliği ise, ertesi sabah güneşin şuasız (parlaklığı azalmış/ısıtmayan) şekilde doğmasıdır.

Bazı hadislerde o gece gökyüzünün açık olduğu, yıldızların daha belirgin görülebildiği ifade edilir.