2024 Dini günler takvimi: 2024 kandil günleri ve bayram tarihleri 2024 yılı dini günler takvimini sizler için derledik. İşte 2024 dini günler takvimi..

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Üç ayların başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar 2024 yılı dini günler takvimini sıklıkla aramaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında en çok 2024 yılındaki dini günlerin tarihleri hakkında aramalar gerçekleştiriyor.

2024 yılında kandil günleri, ramazan bayramı ve kurban bayramı tarihleri en çok araştırılan dini günler olarak dikkat çekiyor.

Peki 2024 yılında dini günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet'in açıkladığı 2024 dini günler takvimi..

2024 dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı : 12 Ocak 2024 Cuma

Regaip Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan'ın başlangıcı : 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma

Arefe günü : 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. gün : 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. gün : 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. gün : 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe günü : 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. günü : 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. günü : 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. günü : 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. günü : 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı : 7 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü : 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili : 14 Eylül 2024 Cumartesi