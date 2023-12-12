2024 Dini günler takvimi: 2024 kandil günleri ve bayram tarihleri

Üç ayların başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar 2024 yılı dini günler takvimini sıklıkla aramaya başladı.
Vatandaşlar arama motorlarında en çok 2024 yılındaki dini günlerin tarihleri hakkında aramalar gerçekleştiriyor.
2024 yılında kandil günleri, ramazan bayramı ve kurban bayramı tarihleri en çok araştırılan dini günler olarak dikkat çekiyor.
Peki 2024 yılında dini günler hangi tarihlere denk geliyor? İşte Diyanet'in açıkladığı 2024 dini günler takvimi..
2024 dini günler takvimi
Üç ayların başlangıcı : 12 Ocak 2024 Cuma
Regaip Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe
Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan'ın başlangıcı : 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma
Arefe günü : 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. gün : 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. gün : 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. gün : 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe günü : 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. günü : 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. günü : 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü : 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. günü : 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı : 7 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü : 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili : 14 Eylül 2024 Cumartesi