2024 Hacamat Günleri: Kasım ayında sünnet olan tarihler

Yağmur Dinç

Tıp dünyasından da destek gören hacamat tedavisi, vücuttaki kirli kanı dışarı atmaya yarar.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır.

Sünnet sayılan günlerde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır.

Peki 2024 hacamat günleri hangileri? 2024 Kasım ayı hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

KASIM 2024 HACAMAT GÜNLERİ

19 Kasım 2024 Salı (Cemaziyelevvel – 17 ALTIN GÜN)

21 Kasım 2024 Perşembe (Cemaziyelevvel – 19)

23 Kasım 2024 Cumartesi (Cemaziyelevvel – 21)

25 Kasım 2024 Pazartesi (Cemaziyelevvel – 23)

28 Kasım 2024 Perşembe (Cemaziyelevvel – 26)