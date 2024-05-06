2024 Milletler Ligi ne zaman başlıyor? İşte Filenin Sultanları maç programı.. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2024 Milletler Ligi'ndeki oynayacağı maçların programı belli oldu. İşte maç takvimi..

ensonhaber.com

Filenin Sultanları, Milletler Ligi için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Bu sene üç farklı ülkede düzenlenecek olan Milletler Ligi’nin ilk turu Antalya’da oynanacak.

Üç etaptan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta dört müsabaka oynanacak. Filenin Sultanları, ilk hafta Antalya'da, ikinci hafta Amerika'da, son haftada ise Çin'de mücadele edecek.

16 takımın yer alacağı Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan durumunda ilk 8'e giren takımlar, finallere kalmaya hak kazanacak.

Voleybolseverler milli takımımızın maç takvimi hakkında aramalarına hız kazandırdı.

İşte filenin sultanlarının Milletler Ligi'ndeki maç programı..

Filenin Sultanları maç programı

Antalya

Japonya-Türkiye (15 Mayıs Çarşamba)

Hollanda-Türkiye (16 Mayıs Perşembe)

İtalya-Türkiye (18 Mayıs Cumartesi)

Fransa-Türkiye (19 Mayıs Pazar)

ABD

Almanya-Türkiye (29 Mayıs Çarşamba)

Sırbistan-Türkiye (31 Mayıs Cuma)

Güney Kore-Türkiye (1 Haziran Cumartesi)

ABD-Türkiye (2 Haziran Pazar)

Çin

Türkiye-Tayland (12 Haziran Çarşamba)

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (13 Haziran Perşembe)

Çin-Türkiye (15 Haziran Cumartesi)

Türkiye-Brezilya (16 Haziran Pazar)