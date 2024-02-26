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2024 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte gramajı ve fiyatı

2024 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte gramajı ve fiyatı Ramazan ayının simgesi olan pidenin İstanbul ve Ankara'da satılacağı fiyat belli oldu. Peki, bu sene Ramazan pidesi kaç TL? İşte gramajı ve fiyat bilgileri...