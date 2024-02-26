2024 Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL olacak? İşte gramajı ve fiyatı

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Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pide, her yıl sofraların baştacı olarak yer alıyor.
On bir aydır beklenen Ramazan'a günler kala, fırıncılar da hazırlıklara başladı.
Odun ateşinde pişen Ramazan pideleri için kollar sıvanacak.
Bu kapsamda 2024 yılında Ramazan pidesi fiyatı ne kadar olacak merak ediliyor.
Peki 2024 Ramazan pidesi ne kadara satılacak? Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
Ramazan pidesi kaç TL 2024?
İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan satılacak.