2024'te hangi seçimler yapılacak? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri geride kaldı. Şimdi sırada yerel seçimler var. Peki, yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yapıldı. Seçimlerden karlı çıkan Cumhur İttifakı oldu. İttifak, mecliste üstünlüğünü korumayı başardı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken, ikinci turda da Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilirken gözler, yerel seçimlere döndü bile. Peki, Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yerel seçim tarihi Yerel seçimler, 2024 yılında yapılacak. 5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler ise şunlar; - Büyükşehir Belediye Başkanı - İl Belediye Başkanı - İlçe Belediye Başkanı - Belde Belediye Başkanı - Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri - Mahalle muhtarları - İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.