2024’te konut satışında rekor kırdılar! İşte, en çok konut satışı yapılan il ve ilçeler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro verileri doğrultusunda 2024'te en çok gayrimenkul satışı yapılan il ve ilçeleri açıkladı.

Bakanlık tarafından, 2024'te gerçekleşen gayrimenkul satış işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada metropol büyükşehir konut satış sayısıyla rekor kırdı.

81 ilde gerçekleşen konut satış verilerinin paylaşıldığı açıklamada bakın hangi şehirler ve ilçeler konut satışı sayısıyla şaşırtmayı başardı.

İL SIRALAMASINDA İSTANBUL ZİRVEDE!

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları en çok 326 bin 737 ile İstanbul’da yapıldı. Söz konusu konut satışıyla birlikte İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9’unu tek başına gerçekleştirdi.

İstanbul’un hemen arkasından ise 191 bin 929 gayrimenkul satışıyla Ankara ikinci sıraya yerleşti. Bunu 132 bin 809 satışla İzmir, 102 bin 950 satışla Bursa ve 101 bin 726 satışla Antalya izledi.

İLÇE SIRALAMASINDA ŞEHİTKAMİL ZİRVEDE!

2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan illerin yanı sıra aynı zamanda konut satışında zirveye yerleşen ilçeler de belirlendi. Deprem bölgesinde yer alan illerimizden Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi, 29 bin 437 gayrimenkul satışıyla birinci sırada yer aldı.

Şehitkamil ilçesinin ardından ikinci sırada ise İstanbul’un Esenyurt ilçesi aldı. Esenyurt'ta ise yıl boyunca toplamda 28 bin 803 gayrimenkul satışı yapıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sıraya yerleşerek şaşırtmayı başardı.

Ankara’nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü, Bursa’nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satışla beşinci sıranın sahibi oldu.