Görenler "Aynı babası" dedi! İşte Victor Osimhen ve minik kızının mest eden kareleri

Liverpool karşısındaki performansıyla bir kez daha adından söz ettiren Victor Osimhen, sahadaki başarısının ardından özel hayatıyla da gündeme geldi.

Taraftarların açtığı pankart karşısında duygusal anlar yaşayan yıldız futbolcu, galibiyeti maç sonrası minik kızıyla kutladı.

Sosyal medyada paylaşılan baba-kız kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, Osimhen’in özel hayatı ve evli olup olmadığı da merak edilmeye başlandı.

İşte Victor Osimhen ve minik kızının kareleri:

OSİMHEN EVLİ Mİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Osimhen’in resmi olarak evli olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yıldız futbolcunun Alman kökenli sevgilisi Stefanie Kim ile uzun süredir birlikte olduğu biliniyor.

Çift, Ekim 2022’de dünyaya gelen kız çocuklarına “Hailey” adını verdi. Osimhen zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında ailesine yer verirken, özellikle kızıyla olan görüntüleri taraftarların da ilgisini çekiyor.