Ziraat Türkiye Kupası kurası canlı izle: Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklanıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi başladı. Peki, kura çekimi nereden, nasıl izlenir? Eşleşmeler belli oluyor…
Futbolseverlerin merakla beklediği kura, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor.
Kura sonucunda kupada yoluna devam eden takımların rakipleri netleşecek.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi nereden izlenir?
ZTK KURA ÇEKİMİ NEREDE YAYINLANIYOR?
Futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi