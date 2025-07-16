Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, üniversite adaylarının gündeminde KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan yurt imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler, 2025-2026 eğitim dönemine ait başvuru tarihlerini merakla bekliyor

ÖSYM tarafından 22 Temmuz'da yayınlanacak olan YKS sonuçlarının ardından başlayacak KYK yurt başvuru süreciyle ilgili detaylar, öğrenci ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları başladı mı? Yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.