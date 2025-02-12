2025 ALES BAŞVURU TARİHLERİ: ALES başvuruları başladı mı? ALES başvurusu ne zaman başlayacak?

Haber Merkezi

Üniversite eğitimlerini tamamlayan ve akademik alanda kariyerler hayalleri kuran milyonlarca kişi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 başvuru tarihleri merak ediyor.

2025 yılının ilk ALES sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar araştırmalarına hız kazandırmış halde.

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi doğrultusunda ALES sınavının bu yıl yapılacağı tarihte belli oldu. Peki, 2025 ALES başvuruları başladı mı? ALES başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/1 başvuru işlemleri 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Şubat ayında başvuruların alınmasının ardından ALES/1 sınavı 13 Nisan 2025'te uygulanacak.