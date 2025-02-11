2025 AÖL sınav tarihleri: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Hüseyin Topuz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınav tarihi için araştırmalar hızlandı.

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına girecek adaylar sınav tarihlerini öğrenmek istiyor.

Sınava girecek olan binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını öğrenmek için arama motorlarında bu soruya yanıt arıyor.

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

İşte merak edilen o tarih...

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.