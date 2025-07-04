2025 Ek ders ücretleri zamlandı! İşte güncel ek ders tarifesi...

Öğretmenler haftalık 15 saatin dışında girdikleri her ders için ek ders ücreti alıyor.
Temmuz zamlı ile ğretmenlerin ek ders ücretinin de zamlanması bekleniyordu.
Enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına toplamda %15,57 oranında zam yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bir yandan yeni maaşlarını hesaplamaya çalışırken, diğer yandan güncel ek ders ücretleri merak edildi.
Peki; ek ders ücretleri zamlandı mı, kaç TL? İşte zamlı ücretler...
ZAMLI EK DERS ÜCRETLERİ 2025
Henüz MEB'den güncel ek ders ücretlerine dair açıklama gelmedi.
Yüzde 15 zam durumundaki ek ders ücreti tahmini fiyatları şöyle;
Kadrolu öğretmen için 137,34 TL, sözleşmeli öğretmen için ise 117,94 TL olması öngörülüyor.