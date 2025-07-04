2025 Ek ders ücretleri zamlandı! İşte güncel ek ders tarifesi... Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zamlarla beraber ek ders parası da değişiyor. Peki, Temmuz'da ek ders parası ne kadar olacak? Ek derse ne kadar zam geldi? İşte 2025 ek ders güncel ücreti...