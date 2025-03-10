2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte birçok hak sahibinin yararlandığı ikramiyelerde yeni çalışma yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu.

Yapılan duyurunun ardından 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda masaya yatırılacak olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu olmuş durumda.

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükselen bayram ikramiyeleri için bu yıl yapılacak zam tutarı açıklanmamıştı. Ancak yapılan tahminlere göre ikramiye tutarının 4 bin lira seviyelerinde olacağı düşünülüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.