2025 Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Hüseyin Topuz

İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek bir gecedir.

Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği son günlerde sık sık gündeme geliyor.

Bin aydan daha hayırlı gece olarak adlandırılan Kadir gecesi bilindiği üzere Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmektedir.

İslam dünyası için en önemli günlerin başında yer alan Kadir Gecesi hakkında aramalar hız kazandı.

Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında tarih araştırması yapıyor.

Peki, Kadir gecesi ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.