Kamu personeli olmak isteyen binlerce aday 2025 KPSS-1 merkezi atama için heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.

ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda başlayacak olan merkezi atama süreci için araştırmalar hız kazanmış durumda.

Memur adayları KPSS puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarına göre tercih listelerini oluşturacağı merkezi atama için tarihler netleşti. Peki, 2025 KPSS-1 Merkezi atama ne zaman? Merkezi atama başvuruları ne zaman başlıyor?

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yayınlandı. Yayınlanan takvime göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih yapacak adaylar ÖSYM KPSS-2025/1 tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.