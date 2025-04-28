2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi: 4.000 TL ne zaman yatacak?

Haber Merkezi

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konulardan biri de bayram ikramiyesi ödemeleri oldu.

2025 yılı için geçerli olacak Kurban Bayramı ikramiyesi, geçtiğimiz Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti.

Böylece bu yıl Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına 4 bin TL yatırılacak.

4A, 4B ve 4C statüsünde aylık alan tüm emekliler, belirlenen takvim doğrultusunda bayram öncesinde ikramiyelerine kavuşacak.

Peki, 2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2025 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatması planlanıyor.

Geçtiğimiz bayram ikramiyelerinde olduğu gibi, bu Kurban Bayramı'nda da ödemeler tahsis numarasına göre gerçekleşecek.

Ayrıntılı ödeme takviminin ve hangi tahsis numarasına hangi gün ödeme yapılacağının, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.