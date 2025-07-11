Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacak olan adaylar listelerini oluşturmaya başlamış durumda.

10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan tercih sürecinin sonunda istediği liseye yerleşmeyen öğrenciler nakil başvurusunda bulanabiliyor.

Tercih sürecine kısa bir zaman kala öğrenciler ve veliler tarafından 1. ve 2. nakil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 lise 1. ve 2. nakiller ne zaman başlayacak? Nakil başvurusu nasıl, nereden yapılır?

LİSE NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak. 2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.

15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.

22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.

NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri veli tarafından okul müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden yapılabilir.

e-Devlet'ten https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresi üzerinden giriş yaparak ''Veli Nakil Sistemine Bağlan'' seçeneği tercih edilir. Okul listesinden istenilen kurum tercih edilerek başvuru kaydedilir.