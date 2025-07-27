2025 TUS/2 sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan binlerce aday sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre 2025 TUS/2 sınav tarihi belli oldu.

2025 yılının ikinci TUS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihinin yanı sıra sınavın kaç dakika olacağı ve kaç sorudan oluşacağını araştırmaya başladı.

İşte 2025 TUS/2 sınavı hakkında merak edilenler...

2025 TUS/2 sınavı ne zaman?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi ile Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki alt sınavdan oluşur. Her iki sınavda da adaylara 100'er soru yöneltiliyor.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı 135 dakika sürüyor. TUS sonuçlarına göre puanı 45 ve üzeri olanlar tercih başvurusunda bulunabiliyor.