2025 YKS tercih sonuçları: YKS tercihleri ne zaman bitiyor, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim döneminde üniversiteye adım atmak isteyen adaylar için tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor.

1 Ağustos itibarıyla başlayan YKS tercih işlemleri, başarı sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerle sonuçlanacak.

Öğrenciler, tercih sürecinin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Peki, 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman sona erecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 Çarşamba saat 23:59'da sona erecek.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu ana kadar yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına dair ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerleştirme takvimiyle ilgili gelişmeler oldukça, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru doğrultusunda haberimiz güncellenecek.