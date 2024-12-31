2026 Dünya Kupası Elemeleri: Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman?
Hüseyin Topuz

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda ise Eylül 2025 döneminde başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile E grubunda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ilk grup maçına Gürcistan ile çıkacak.

Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman? İşte detaylar...

Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman?

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde oynanacak.

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Hüseyin Topuz
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