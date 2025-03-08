2030 yılında iki kez oruç tutulacak! İşte, Ramazan ayının bir yılda iki kez olacak olmasını nedeni

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Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğunda ötürü Ramazan ayı her yıl biraz daha erken başlıyor.

Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan aynı Miladi tarihe geri dönüyor.

Bu sistem, zaman içinde Ramazan'ın tüm mevsimleri dolaşmasını sağlıyor. Kimi zaman uzun yaz günlerinde oruç tutulurken, kimi zaman kışın kısa günlerinde daha rahat bir oruç dönemi yaşanıyor.

Ancak 2030 yılına denk gelecek Ramazan ayı tüm zamanlardan farklı olacak çünkü bu yıl içerisinde Ramazan ayı iki kez yaşanacak.

5 yıl sonra aynı yıl içerisinde iki kez Ramazan’ı yaşayacak olmak birçok insana sıra dışı geliyor olsa da bakın bunun arkasında yatan neden neymiş.

BİR YILDA İKİ RAMAZAN OLACAK

2030 yılında Ramazan ayı ilk olarak Ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonuna doğru, Aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak! Bu durum, Müslümanların aynı yıl içinde iki kez Ramazan orucu tutmasına neden olacak.

Bu nadir olay, 33 yılda bir tekrarlanan Hicri döngünün bir sonucu. Son olarak 1997 yılında aynı durum yaşanmıştı. 2030’da ise bu döngü tekrar edecek ve Müslümanlar iki Ramazan, iki Kadir Gecesi ve iki Ramazan Bayramı yaşayacak.