27 Şubat reyting sonuçları: Bahar dizisi rekor kırdı, zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
27 Şubat Salı reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Bahar, ikinci sırada MKE Ankaragücü Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.