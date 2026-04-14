Türkiye’nin en popüler mesajlaşma uygulaması belli oldu: WhatsApp diyenler yanıldı

Anadolu Ajansı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporundan derlediği bilgilere göre, ülkedeki internet trafiğinin büyük bölümü sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşti.

Toplam veri trafiğinde sabit internetin payı yüzde 83,5’e ulaşırken, mobil bağlantılar yüzde 16,5 seviyesinde kaldı.

İndirme ve yükleme trafiğinde de benzer bir dağılım görülmesi, kullanıcıların yüksek bant genişliği gerektiren işlemlerde ağırlıklı olarak sabit interneti tercih ettiğini ortaya koydu.

ZİRVEDE YOUTUBE VAR

Açıklanan rapora göre toplam internet trafiğinde en yüksek payı YouTube aldı. Toplam trafiğin yüzde 44,3’ünü tek başına oluşturdu.

YouTube’u yüzde 17’lik oranla Instagram takip ederken, kısa video formatlarıyla öne çıkan TikTok yüzde 4,7’lik payla üçüncü sırada yer aldı.

En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması da belli oldu:

LİDER WHATSAPP DEĞİL

Anlık mesajlaşmada en yaygın kullanılan uygulama ise yüzde 64,1’lik oranla Instagram oldu.

Onu yüzde 15,2’le Facebook takip etti, üçüncü sırada ise yüzde 10,9’la WhatsApp yer aldı.