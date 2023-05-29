28 Mayıs Yurtdışı seçim sonuçları! İkinci turda yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? Yurtdışı seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yurtdışında hangi aday ne kadar oy aldı? İşte yurtdışı oy dağılımı..

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının belirleneceği ikinci tur seçimleri dün gerçekleştirildi ve seçimleri Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından vatandaşlar yurt dışında hangi adayın ne kadar oy aldığını araştırmaya başladı. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre katılım oranının %55.45 olduğu seçimlerde 1.751.943 gurbetçi vatandaşımız oy kullandı. Peki yurtdışında oy dağılımı nasıl oldu. İşte yurtdışı seçim sonucu.. Yurtdışı oy oranı Anadolu Ajansı verilerine göre yurtdışında sandıkların %94.95'i açıldı. İşte yurtdışında oluşan oy oranları.. Recep Tayyip Erdoğan : %59.39 (1.035.467 oy) Kemal Kılıçdaroğlu : %40.61 (708.011)