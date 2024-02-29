28 Şubat reyting sonuçları: Sandık Kokusu'ndan beklenmedik düşüş! 28 Şubat 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 Şubat Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki yapım ise Esra Erol'da programı oldu.

AB'de birinci sırada Sandık Kokusu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.