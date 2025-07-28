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28 Temmuz 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları...

28 Temmuz 2025 tarihli On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki Kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 21:48
28 Temmuz 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları...

Devreden büyük ikramiyenin 6.652.530 TL olduğu On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor.

On Numara çekilişi  Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştiriliyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 28 Temmuz 2025 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Peki haftanın ilk çekilişinde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

28 Temmuz 2025 On Numara çekiliş sonuçları

2 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 26 - 28 - 30 - 37 - 41 - 42 - 44 - 48 - 53 - 60 - 68 - 76 - 80

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