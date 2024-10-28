29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte ücretsiz gezilebilecek müzeler...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılında, İstanbul'da pek çok ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek.
Vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da hangi müzelerin ücretsiz olduğunu araştırmaya başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Salı günü İstanbul'da bulunan 30 müze ücretsiz olarak gezilebilecek.
Peki 29 Ekim günü İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da ücretsiz olan müzeler…
- Taksim Cumhuriyet Müzesi
- Anadolu Hisarı Müzesi
- Tekfur Sarayı Müzesi
- Kemal Sunal Müzesi
- Aşiyan Müzesi
- Şişli Atatürk Müzesi
- İtfaiye Müzesi
- Karikatür ve Mizah Müzesi
- Çocuk Bilim Merkezi
- Müze Gazhane L Binası
- Gazhane İklim Müzesi
- Bebek Sarnıcı Galerisi
- Mecidiyeköy Sanat
- Mevlanakapı Karakolu Ziyaretçi Merkezi
- Haliç Sanat: Fener Evleri 1
- Haliç Sanat: Fener Evleri 2
- Haliç Sanat: Fener Evleri 3
- Habitat Sanat
- Gülhane Sarnıcı
- Casa Botter
- Büyükada Taş Mektep
- Artİstanbul Feshane
- Baruthane Müze
- İstanbul Tasarım Müzesi
- Belgradkapı Ziyaretçi Merkezi
- Bulgur Palas
- İstanbul Sanat Müzesi
- Bakırköy Sanat
- Kağıthane Sanat
- Metrohan