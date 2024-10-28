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29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte ücretsiz gezilebilecek müzeler...

29 Ekim'de İstanbul'da hangi müzeler ücretsiz? İşte ücretsiz gezilebilecek müzeler... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da bulunan bazı müzeler Salı günü ücretsiz olacak. İşte vatandaşların İstanbul’da ücretsiz ziyaret edebileceği müzeler…