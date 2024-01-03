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3 malzemeyi dondurun, tablet yerine koyun! Bulaşık makinesi artık bedava...

3 malzemeyi dondurun, tablet yerine koyun! Bulaşık makinesi artık bedava... Zamların akabinde fiyatları yükselen bulaşık makinesi tabletleri, cep yakıyor. Ev hanımları ise tasarruf etmek adına doğal yöntemler arıyor. İşte sadece 3 malzeme ile tablet muadili yapmanın yolu...