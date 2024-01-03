3 malzemeyi dondurun, tablet yerine koyun! Bulaşık makinesi artık bedava...

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Bulaşık makineleri, zaman kurtaran bir mutfak eşyasıdır. Bulaşıkları yüksek sıcaklık ve su tasarrufu ile en uygun şekilde yıkar. Ancak, bulaşık tableti kullanmak gereklidir.
Son dönemde fiyatı oldukça yükselen bulaşık deterjanları ve tabletleri, cep yakmaya başladı.
Aile ekonomisi yapanlar ise alternatif yol arayışına girdi.
Evde doğal bulaşık tableti formülü ile sadece 3 malzemeye ihtiyacınız olacak.
Tablet parasından kurtaran çözüm haberimizde...
Pırıl pırıl yapacak
Limon, kaya tuzu ve karbonat ile bulaşık tableti yapmak mümkün.
Buz kalıbına limon suyu, kaya tuzu parçaları ve karbonat ekleyin.
Göz kararı ayarlayacağınız formülü 1 gece dondurun. Bulaşık tableti yerine gönül rahatlığıyla kullanacaksınız.