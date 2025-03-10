3 Malzemeyi Karıştırın, Doğal Çamaşır Suyunuzu Hazırlayın...

Yağmur Uçar
Temizlikte çamaşır suyundan vazgeçemeyenler, toplanın...
Çamaşır suyu, genellikle sodyum hipoklorit (NaClO) içeren bir temizlik ve dezenfeksiyon ürünüdür. Genelde beyazlatıcı ve temizleyici olarak kullanılır.
Ayrıca güçlü bir dezenfektan olarak mikropları öldürme, kötü kokuları giderme ve lekeleri çıkarma amacıyla da kullanılır.
Ancak, içerdiği birçok kimyasal nedeniyle hem doğaya hem sağlığa hem de cebimize zarar.
Buna alternatif olarak "doğal çamaşır suyu" elde etmek mümkün.
İşte evde yapabileceğiniz çamaşır suyu tarifi...
DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı beyaz sirke
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı karbonat (isteğe bağlı, güçlü temizleme için)
- 10-15 damla limon yağı (isteğe bağlı, hoş bir koku ve ek temizlik için)
Yapılışı:
- Beyaz sirke ve suyu karıştırın: İlk olarak beyaz sirkeyi ve suyu bir şişeye dökün.
- Karbonat ekleyin (isteğe bağlı): Eğer karbonat kullanacaksanız, şişeye karbonatı ekleyin ve iyice çalkalayın. Karbonat, lekeleri çıkarma ve kokuları nötralize etme konusunda yardımcı olacaktır.
- Limon yağı ekleyin (isteğe bağlı): Hoş bir koku elde etmek isterseniz, limon yağı damlatabilirsiniz. Aynı zamanda limonun doğal antiseptik özelliklerinden de faydalanmış olursunuz.
- Kullanım: Hazırladığınız karışımı çamaşırlarınıza veya evdeki temizlik işlerinize kullanabilirsiniz. Çamaşır makinelerinde, ana yıkama veya eklemeli bölmesinde kullanılabilir.