3 saniyeniz var: Koyunların arasındaki köpeği görebildiyseniz, sizinle ava gidilir!

Optik illüzyonlar, algınızı zorlayan ve gözlem becerilerinizi test eden, akıl almaz görüntülerdir.
Bu zorluklar bilim adamlarının beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini anlamalarına yardımcı oluyor.
Paylaşılan görselde tarladan dönen bir koyun sürüsü görülüyor.
Bu resimde koyun sürüsü arasında saklanan bir köpek var. Okuyucuların 3 saniye içinde köpeği bulması gerekiyor.
Bu meydan okumayla gözlem becerilerinizi test edin.
Zamanınız şimdi başlıyor!
Resmi dikkatlice kontrol edin.
Yalnızca en dikkatli okuyucular köpeği diğerlerinden daha hızlı fark edebilir.
Bunu fark ettiniz mi?
Ve...
Süre doldu.
Artık bakmayı bırak!
Resimdeki köpeği gören okuyucuların gözleri bir avcınınki gibidir.
Bazılarınız bunu şimdiye kadar fark edemiyorsa, aşağıdaki çözüme göz atın.