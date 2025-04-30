30 Nisan Akshaya Tritiya Günü: Ritüelleri bereket getiriyor....

Yağmur Uçar

30 Nisan 2025 günü gündemde olan Akshaya Tritiya tam olarak bolluk ve bereket günü olarak kabul edilir ve özellikle Hindistan'da büyük bir coşku ile kutlanır.

Akshaya, Sanskritçe bir kelime olup "sonsuz", "tükenmeyen" veya "yok olmayan" anlamına gelir. Bu yüzden bu gün, sonsuz bereket, refah ve başarı için çok özel kabul edilir.

Hem Hinduizm hem de Jainizm'deki dini inançlarla yakından bağlantılı olan bu özel günde, birçok ritüel ve geleneksel uygulama vardır.

Eğer bu özel günde yapılan ritüellere inanıyorsanız, Akshaya Tritiya’nın size de sonsuz bereket ve refah getireceğini düşünebilirsiniz.

İşte Akshaya Tritiya ritüelleri ve etkileri...

AKSHAYA TRİYİTA RİTÜELLERİ

Akshaya Tritiya'dan önce, insanlar evlerini temizler ve her köşesini yeniler. Bu, evdeki negatif enerjiyi temizleyerek, pozitif bir alan yaratmak için yapılır.

“Bolluk benim doğal halim.”, “Şükrettikçe hayatım güzelleşiyor.”, “Hayatın bana sunduklarına güvenle açılıyorum.”, “Sevgiyle, şükürle, bereketle çoğalıyorum.” gibi olumlamalar yapın.

Akshaya Tritiya, altın, gümüş ve diğer değerli eşyaların alınması için mükemmel bir zaman olarak kabul edilir.

Akshaya Tritiya'da, özellikle ghee (tereyağı), pirinç, hurma ve taze meyveler gibi yiyecekler, Tanrı Vishnu’ya sunulur. İbadet sırasında, börekler, tatlılar ve özel yemekler yapılır.

İnsanlar, yoksullara yardım eder, gıda bağışları yapar ve genel olarak iyi işler yaparak kutsal kabul edilen bu günde pozitif enerji yaratmayı amaçlar.