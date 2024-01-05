30 yıllık klavyeler çöpe! Yeni tuş eklendi; İşte görüntüsü ve yeri... Microsoft, yeni klavyelere yapay zeka tuşu ekleyecek.

ensonhaber.com

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda 30 yılın ardından bir devrim gerçekleşiyor.

En son 30 yıl önce klavyelere Windows tuşu eklenmişti

Teknoloji devi Microsoft, klavyelere yeni bir tuş ekleyeceğini açıkladı.

"Copilot" olarak açıklanan tuş, yapay zekayı aktifleştirecek.

Windows Copilot'u başlatarak sorguları yanıtlayabilen ve hatta Windows içinde işlem yapabilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotu ekrana gelecek.

İşte klavyedeki yeri

Copilot tuşu, on yıllar önce Windows tuşuyla birlikte tanıtılan menü tuşunun (uygulama tuşu) yerini alacak.

Çoğu klavyede sağ ALT tuşun yanına yerleştirilecek.

İşte görüntüsü ve yeri...